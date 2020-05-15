» دراسة تكشف مفاجأة عن " براز البطريق"

15 مايو 2020 - 02:00 م

بعد إصابة عدد من الباحثين بالدوار، كشفت دراسة دنماركية لغز إصابتهم في مستعمرات طيور البطريق الملك في جزيرة ساوث جورجيا بين أميركا الجنوبية وأنتركتيكا.

وبحسب الدراسة فإن سبب هذا الدوار، جاء نتيجة مخالتطهم لبراز البطريق، حيث اتضح أن البراز يحتوي على أكسيد النيتروز أو ما يسمى بغاز الضحك.

وأضافت الدراسة أن هذا الغاز يعد من الأمور الخطيرة على البيئة، حيث يعطي نفس تأثير غاز الضحك المهدئ الذي يستخدمه أطباء الأسنان، بحسب الدراسة.