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شكولاتة بالحشيش.. سيدة خليجية تكشف الأمر
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الامارات

الجمارك

الحشيش

سيدة

شكولاتة

أوقفت شرطة الجمارك في الإمارات سيدة، بسبب حملها لقطعة  شكولاتة تحتوي على مادة مخدرة.

وتعرضت السيدة للمحاكمة أثناء عودتها من أوروبا إلى الإمارات .

وكانت الحالة الصحية للمرأة قد أثارت شكوك الجمارك، حيث تم إخضاعها للفحص الطبي الذي أثبت تناولها لشكولاته تحتوي على مادة الحشيش، ومخدري "البرازولام" و"ميدازولام ،وتم تسجيل قضية ضدها.

من جانبها أكدت محاولات محامية المدعى عليها ، انتفاء القصد الجنائي ، وأن بيانات الشكولاته كانت مدونة باللغة الأجنبية وموكلتها تجهلها كما أنها تعاني المرض.

قرر محكمة الاستئناف بالإمارات، و إلغاء حكم الغرامة المقرر عليها بـ 10 آلاف درهم .


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