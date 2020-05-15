مصادرة 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر في الجيزة

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متابعات- أمينة عبد العال

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سجائر

الجيزة

الواحات.

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر من إحدى الدول العربية لترويجها داخل الجمهورية ، كما تمكنت من القبض علي الشخصين المسئولين عن علب السجائر.

وكانت التحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة أفادت بقيام شخصين أحدهم تاجر مقيم بالمنيا و الآخر سائق مقيم بالوادي الجديد بتهريب كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر من إحدى الدول العربية ومستخدمين سيارة نقل، حسبما نشرت "الوفد".

وبمراقبة خط سيرهم تم ضبطهما بمدينة الواحات البحرية وبحوزتهم 88 كرتونة سجائر بداخلها 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة وبمواجهتهما اعترفا بتهريب المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.


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