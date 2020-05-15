خسائر فادحة تلاحق لاعبى الدورى الإنجليزي

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أندية

غرامات

صلاح

دورى انجليزى

 
هددت بعض أندية الدوري الإنجليزي لاعبيها،  بخصومات كبيرة حال عدم موافقتهم على استكمال الدورى.
وأشارت تقارير إنجليزية، إلى رفض عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي، استكمال الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، وخوفهم من انتشار العدوى.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعض أندية الدوري الإنجليزي، حذرت لاعبيها من خصومات كبيرة من رواتبهم، حال عدم موافقتهم على استكمال الموسم.
وأضافت الصحيفة، أن عددا من الأندية أخبرت لاعبيها، أن عدم استكمال الموسم، قد يتسبب في خسارة عقودهم بالكامل.
يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت رسميا أمس الخميس، موافقتها على استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل، خلف الأبواب المغلقة.

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