خسائر فادحة تلاحق لاعبى الدورى الإنجليزي

15 مايو 2020 - 01:00 م

هددت بعض أندية الدوري الإنجليزي لاعبيها، بخصومات كبيرة حال عدم موافقتهم على استكمال الدورى.

وأشارت تقارير إنجليزية، إلى رفض عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي، استكمال الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، وخوفهم من انتشار العدوى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعض أندية الدوري الإنجليزي، حذرت لاعبيها من خصومات كبيرة من رواتبهم، حال عدم موافقتهم على استكمال الموسم.

وأضافت الصحيفة، أن عددا من الأندية أخبرت لاعبيها، أن عدم استكمال الموسم، قد يتسبب في خسارة عقودهم بالكامل.