ليلى مراد في مواجهة الإنجليز.. تعرف على تفاصيل الواقعة

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الانجليز

يوسف شاهين

ليلى مراد

دوور يا موتور

كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي كيف تحوّلت الفنانة الراحلة ليلى مراد إلى ثائرة سياسية، وذلك عبر أغنية لها واجهت بها الاحتلال البريطاني لمصر.

وبحسب الفيديو يقول الكاتب الصحفي شريف عامر في حقيقة في دقيقة من وثائقيات شريف عامر أنه يف اكتوبر عام 1951 ألغت الحكومة المصرية معاهدة 1936 مع بريطانيا.

وأضاف أنه بعد أسابيع قليلة اشتعلت حرب القنال، حيث تدخل الفن المصري على خط المعركة، حيث كان المخرج يوسف شاهين يخرج " سيدة القطار"، والذي لعبت فيه ليلى مراد دور البطولة.

وأوضح أن المخرج يوسف شاهين استطاع أن يدخل على الفيلم تعديلا بسيطا، وذلك من خلال أغنية " دوور يا موتور "، والتي دعت صراحة إلى مقاطعة المتجات الأجنبية.

والأغنية لـ " ليلى مراد"، ومن كلمات بيرم التونسي، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

دوور يا موتور ... يا للي بتلعب أعظم دور

دور علي كيفك.... واغزل صوفك..

لا هنـــا مراقب ولا كونتــــــور

مصر الحرة .. ولو تتعري .

ما تلبس نسيج من برة

لا حرير بمبة ولا كستــور

وفي النهاية تعلن صراحة : "قُطعت لندن وبيرستور".


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