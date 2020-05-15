» لأول مرة.. مركز لعلاج الإدمان بالمجان في البحر الأحمر

15 مايو 2020 - 12:38 م

كلف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، اليوم ، بتفقد مراحل التشطيبات النهائية لمركز العزيمة لعلاج ومكافحة الإدمان بمدينة الغردقة، وهو المركز الأول من نوعه الذي يقام على أرض المحافظة لتقديم خدماته بشكل مجاني لخدمة أهالى.

وأكدت نائب المحافظ أن اللواء عمرو حنفى يتابع بنفسه بشكل مستمر مراحل المركز الإنشائية، ووجه بسرعة الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحه خلال الأشهر القادمة.

وأضافت أن ذلك، يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن المركز يشمل 32 غرفة فردية، و 30 غرفة زوجية بإجمالي طاقة استيعابية 92 سرير، وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القادمة.

وأوضحت أن المركز هو الأول من نوعه ويقدم خدماته مجاناً للمواطنين، ويضم مطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو) ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء.

كما كشفت الدكتورة يسرا عطية أن مقر المركز كان مخصصا في بداية إنشائه كمركز تدريب إداري للموظفين، حيث طلبت نائب المحافظ من وزيرة التضامن الاجتماعي، أن يتم تخصيصه مركزاً لعلاج ومكافحة الإدمان لخدمة أبناء المحافظة مع تقديم خدماته مجاناً، فرحبت الوزيرة بالمقترح ووافقت عليه.