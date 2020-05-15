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66 مليون جنيه شهريا لمستحقي النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

مال وأعمال

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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متابعات- أمينة عبد العال

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التضامن

البريد

بنك ناصر

أعتمدت  نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2019، لافتة إلي أن نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم  صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243الف حكم قضائي، من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدي الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة علي نطاق واسع بالجمهورية ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد، حسبما نشر "مصراوي".
كما تم  مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية  الأسرة المصرية " موده" والمجلس القومي للمرأة من خلال دعم الأسرة والشباب المقبل علي الزواج وتقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق وذلك من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات.

يأتي ذلك خلال اجتماع  الوزيرة مع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعاً برئاسة ، وبحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس إدارة الصندوق


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