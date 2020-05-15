محافظ البحر الأحمر: 450 ألف جنيه للأسر المتضررة من الأمطار

15 مايو 2020 - 12:28 م

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الجمعة، قيام مؤسسة مصطفي وعلى أمين الخيرية " ليلة القدر" التابعة لمؤسسة أخبار اليوم بتحويل 450 ألف جنيه للأسر التي تضررت منازلهم جراء موجة الطقس السيئ التي ضربت قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، منتصف شهر مارس الماضي.

وأضاف حنفي أن عدد الأسر المتضررة بلغ 45 أسرة، حيث سيتم توزيع المبلغ بالكامل على هذه الأسر، وذلك بصرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة من مكاتب البريد يوم الإثنين القادم، وجار ترميم المنازل المتضررة بالكامل من خلال مؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك فى إطار جهود وتوجيهات محافظ البحر الأحمر وتكليفه لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتواصل مع الجمعيات الخيرية لخدمة أبناء المحافظة بشكل عام، والمتضررين بشكل خاص.

كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة مصطفي وعلى أمين الخيرية لجهودها المتواصلة في تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين، مجدداً شكره لمؤسسة مصر الخير لقيامها بترميم المنازل المتضررة، بسبب الأمطار.