» بعد تفشي الفيروس.. ارتداء الكمامة إجباري في المنوفية

15 مايو 2020 - 12:18 م

اصدر محافظ المنوفية اللواء أحمد أبو ليمون ، قرار رقم 776 لسنة 2020 لتشكيل لجنة لحصر كل المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين العاملين.

و تزامنا مع انتشار الفيروس في المحافظة أكد اللواء أبو ليمون في نشرة صادرة من الوزارة أنه في إطار حرص المحافظة علي صحة وسلامة أبنائها يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها والالتزام بالتعليمات وزارة الصحة مطالبة بارتداء كل العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والمواطنين بارتداء الكمامات .

كما أشار البيان إلي أنه يجب إلزام الزائرين بارتداء الكمامات والسائقين و الركاب و عدم تحرك السيارات من المواقف إلا بعد تنفيذ التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتم المعاقبة من خلال لجان التفتيش.