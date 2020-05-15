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سر ينشر لأول مرة عن " حمدين صباحي"

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حمدين صباحى

عمرو عبد الحميد

مجدي أحمد علي

معهد السينما

كشف المخرج مجدي أحمد علي، عن سر ينشر لأول مرة عن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ،قائلا :" حمدين صباحي قدم أوراقه معي في معهد السينما لكنه رسب".
وعن سبب دخوله كلية الصيدلة بدلا من اختياره كلية نظرية تتماشى مع رغبته في الإخراج السينمائي مستقبليًا، قال"علي":" إن الأسرة في هذه الفترة كانت تريد أن تضمن لي مستقبلا آمن ، للحصول بعد التخرج على وظيفة بسهولة".

 وأضاف "علي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "تن"، أنه أنشأ نادي سينما في الكلية وفرقة فنية بالإضافة إلى رئاسته اتحاد طلاب الكلية وعضو اتحاد الجامعة خلال فترة حمدين صباحي، لافتًا إلى أنه في نفس يوم تخرجه من كلية الصيدلة قدم أوراقه في معهد السينما.

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