إخلاء سبيل 75 متهمًا فى قضايا إرهاب

15 مايو 2020 - 11:28 ص

أخلت النيابة العامة، سبيل 75 متهما في 3 قضايا مختلفة، بعضهم صدر القرار بكفالة مالية، وبعضهم بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

ونفى المتهمون في التحقيقات طبقًا لدفاعهم تلك الاتهامات.

وكانت تحريات الأمن والتحقيقات أفادت بقيام المتهمين بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.