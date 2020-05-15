تحصيل رسوم من المصريين العالقين عند عودتهم.. هذه هي الحقيقة

15 مايو 2020 - 11:12 ص

أكد كلا من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه لا صحة لتحصيل أي رسوم علي نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخراج لافتين إلا أن تسجيل البيانات للراغبين في العودة تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية.



وأضاف المركز الإعلامي علي صفحته الرسمية أن التسجيل يتم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة دون الإعلان عن أي روابط أخري للتسجيل محذرة المواطنين العالقين بالخراج من الانسياق وراء أي معلومة مغلوطة أو تسجيل علي أي روابط غير رسمية تستهدف استغلالهم.

جدير بالذكر أن الدولة تبنت خطة لإعادة المصريين العالقين بالخارج مع توفير سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي و إجراء فحص شامل ودقيق لجميع العائدين من الخارج في المطار قبل نقلهم إلي أماكن العزل.



