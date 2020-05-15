الجندي : الناس كان فاكرة المخدرات أعشاب

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دي إم سي

الجندى

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن ابعض يصفه بشيخ السلطان و التطبيل،معقبا :" يقولوا لو الوطنية تطبيل إذا فنحن مطبلون".

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،قائلا :" إذا كانت الوطنية أي الانتماء للجيش المصري تطبيل من وجه نظر طائفة ما، فأنا طبال و أفتخر".

وعن مشاركته في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الباطنية"،قال الجندي :"كان من أجل توعية المواطنين بأن الحشيش حرام شرعًا، موضحًا أنه مثله مثل البيرة والخمرة".

 وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، :"الناس والله ما كانت تعرف أن الحشيش حرام وكانوا يعتبروه أعشاب".

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