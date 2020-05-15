الجندي : الناس كان فاكرة المخدرات أعشاب

15 مايو 2020 - 11:09 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن ابعض يصفه بشيخ السلطان و التطبيل،معقبا :" يقولوا لو الوطنية تطبيل إذا فنحن مطبلون".



وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،قائلا :" إذا كانت الوطنية أي الانتماء للجيش المصري تطبيل من وجه نظر طائفة ما، فأنا طبال و أفتخر".



وعن مشاركته في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الباطنية"،قال الجندي :"كان من أجل توعية المواطنين بأن الحشيش حرام شرعًا، موضحًا أنه مثله مثل البيرة والخمرة".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، :"الناس والله ما كانت تعرف أن الحشيش حرام وكانوا يعتبروه أعشاب".

