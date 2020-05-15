» لأصحاب المطاعم والكافتيريات.. هذه شروط إعادة فتحها

15 مايو 2020 - 11:00 ص

أكد محمد إمبابي نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة أنه تزامنا مع عودة عمل المطاعم والكافتريات بداية من شهر يونيو القادم تقرر وضع العديد من الشروط في إطار خطة التعايش مع فيروس "كورونا".

وأشار إلي أن الاقتراحات والاشتراطات والقواعد والمعايير التي أعدتها الشعبة للعودة إلي العمل تشمل تشغيل المطاعم والكافتريات بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمطاعم وهو تتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية لمنظمة الصحة العالمية، لافتا إلي أنه سيتم عرضها علي مجلس الوزراء و وزيرة الصحة، حسبما نشرت "الوطن".

ومن أهم هذه الاقتراحات:

1- توفير أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم.

2- تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة السياحة وإدارة مكافحة العدوي في وزارة الصحة.

3- وقف نشاط إقامة الحفلات أو الأفراح داخل المطاعم.

4- إجراء الاختبار السريع للعاملين علي بوابات المطاعم السياحية.

5- استخدام جهاز قياس درجات حرارة الجسم للرواد بالأشعة تحت الحمراء.

6- توفير معقم لليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق.

7- عدم زيادة نسبة العمالة بالمطعم عن 50% .

8- فحص العاملين العائدين من إجازاتهم قبل استلام العمل.

9- استمرار أعمال التعقيم في كافة مناطق التشغيل.

10- حظر خدمة البوفيه المفتوح تماما.

11- عدم تشغيل أي عامل إلا بعد حصوله علي دورات تضمن الحفاظ علي صحة وسلامة الرواد.

12- حظر الشيشة وترك مسافة مترين بين كل طاولة.

13- لا يزيد عدد أفراد الطاولة عن 6 أفراد.

14- استخدام أدوات أحادية الاستخدام قدر المستطاع.