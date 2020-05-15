» حقيقة إصابة "الننى" بفيروس كورونا

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النني

 
نفى مصدر بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، إصابة محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، بفيروس كورونا كما ترددت الشائعات.
وأعلن نادي بشكتاش التركي عن اصابة 8 أشخاص منهم لاعب وبعض الموظفين بالإضافة لرئيس النادي بفيروس كورونا بعد أن خضع الجميع للاختبارات الطبية أمس وظهرت النتيجة اليوم الخميس إيجابية.
وتواصل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا تواصل مع اللاعب خلال الساعات الماضية وأكد أن اللاعب سليم وتم إجراء فحوصات متتالية خلال اليومين الماضيين وجاءت جميع النتائج سلبية.

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