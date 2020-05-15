» حقيقة إصابة "الننى" بفيروس كورونا

15 مايو 2020 - 10:59 ص

نفى مصدر بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، إصابة محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، بفيروس كورونا كما ترددت الشائعات.

وأعلن نادي بشكتاش التركي عن اصابة 8 أشخاص منهم لاعب وبعض الموظفين بالإضافة لرئيس النادي بفيروس كورونا بعد أن خضع الجميع للاختبارات الطبية أمس وظهرت النتيجة اليوم الخميس إيجابية.