  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إيناس الدغيدي

إدوارد يبكي الدغيدي.. و يضطرها للخروج فاصل

ارشيفية

قتل وحرق.. " داعش" يعود مجددا في دولة عربية

22 رمضان .. أول معركة استطلاعية في تاريخ الإسلام "ماذا فعل أبو جهل"

22 رمضان .. أول معركة استطلاعية في تاريخ الإسلام "ماذا فعل أبو جهل"

مصطفي كامل: "خدت أكبر قلم على قفايا"

مصطفى كامل:"السيسي أبويا"

الغندور

طلب غريب من "الغندور" لجمهور الأهلى على الهواء

الطبيب الذي فقد بصره

تحرك عاجل من"مدبولي" تجاه الطبيب الذي فقد بصره

بحفل زفافه..صبري نخنوخ يتحدى كورونا

بحفل زفافه..صبري نخنوخ يتحدى كورونا

تركي الحمد: الفلسطينيون سيكونون مثل الهنود الحمر.. لهذا السبب

تركي الحمد: الفلسطينيون سيكونون مثل الهنود الحمر.. لهذا السبب

ارشيف

"صلاح" يحيي أجواء رمضان بأكل القطايف

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: "بجهز لفيلم العيد"

بشيخ الحارة..

إدوارد يبكي الدغيدي.. و يضطرها للخروج فاصل

آخر الأخبار

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"ساويرس" و"رمضان" يتبرعان و"الصحة" تعلن المبلغ

#

ضيف "الدغيدي" يصدمها: موافق على دور مثلي وإنتاج إسرائيلي

#

رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"

#

الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"

القاهرة و الناس

شيخ الحارة

ادوارد

الدغيدي


أبكي الفنان إدوارد المخرجة إيناس الدغيدي خلال تطرقهما للحديث عن والدته الراحلة ، و سالت دموعها تأثرًا بحديثه واضطرت لإنهاء الفقرة بعد إجهاشهما في البكاء.
 و تحدث إدوارد عن والدته الراحلة خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس، قائلا :" وفاة والدتي كسرني وكانت أغلى شيء في حياتي وكانت أم عظيمة، وأبويا توفى وأنا في سنة تالتة جامعة وخسرنا كل حاجة، فأمي نزلت اشتغلت عشان أكمل تعليمي ووحشتني دعوتها جدا".
و تمنى إدوارد، أن يكون امتدادا للفنان حسن حسني في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن حسن حسني أول من قدم عملا فنيا معه وتعلم منه الكوميديا، قائلا: "حسن حسني هو اللي علمني الكوميديا وأتمنى أبقى نصه وامتداد له".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة إصابة "الننى" بفيروس كورونا
» لأصحاب المطاعم والكافتيريات.. هذه شروط إعادة فتحها
» 3 تريليون دولار مساعدات أمريكية لمقاومة كورونا.. ترامب يعترض
» مساعد وزير الداخلية يحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره
» الأمن يحبط عملية تهريب مخدرات بطائرة مسيرة لسجين
» كورونا يجمع فرقاء العالم في التضرع إلى الله
» ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس الأمريكي
» سعوديون يخترعون مصحفاً إلكترونياً للمكفوفين
» أمريكا تدين محاولات الصين سرقة أبحاث عن كورونا
» هذا ما قاله المستشار الطبي لـ"الوزراء" عن الطبيب محمود سامي
» انهيار الفنان مصطفى كامل في البكاء لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية