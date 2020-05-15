إدوارد يبكي الدغيدي.. و يضطرها للخروج فاصل

15 مايو 2020 - 10:54 ص



أبكي الفنان إدوارد المخرجة إيناس الدغيدي خلال تطرقهما للحديث عن والدته الراحلة ، و سالت دموعها تأثرًا بحديثه واضطرت لإنهاء الفقرة بعد إجهاشهما في البكاء.

و تحدث إدوارد عن والدته الراحلة خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس، قائلا :" وفاة والدتي كسرني وكانت أغلى شيء في حياتي وكانت أم عظيمة، وأبويا توفى وأنا في سنة تالتة جامعة وخسرنا كل حاجة، فأمي نزلت اشتغلت عشان أكمل تعليمي ووحشتني دعوتها جدا".

و تمنى إدوارد، أن يكون امتدادا للفنان حسن حسني في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن حسن حسني أول من قدم عملا فنيا معه وتعلم منه الكوميديا، قائلا: "حسن حسني هو اللي علمني الكوميديا وأتمنى أبقى نصه وامتداد له".

