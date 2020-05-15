جمعة: سيدنا موسى "اتكهرب"

15 مايو 2020 - 10:43 ص

سرد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، تفاصيل الحوار الذي دار بين الله سبحانه وتعالي و بين سيدنا موسى،حينما طلب نبي الله رؤية المولي عز وجل ، قائلا :" ما حدث مع سيدنا موسي أثناء طلبه لرؤية المولي عز وجل يؤكد لنا أن رؤية الله مستحيلة في الدنيا والآخرة".



وأضاف "جمعة"، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، بأن سيدنا موسى عندما سأل ربه "ربي أرني أنظر إليك"، مشيرًا إلى أنه تبين عقائديا أنه يجوز أن نرى الله ولكن ليس في الدنيا.



وتابع جمعة : "الله استجاب له قائلا : "لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا"، مؤكدًا أن كلمة صعقا في موضعها تعني أنه تعرض لصاعق من الكهرباء، معقبا: "سيدنا موسي اتكهرب".

