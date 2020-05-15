تصريح مفاجيء من تامر أمين بعد القبض علي "مودة الأدهم"

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النهار

تامر أمين

مودة الأدهم

ثمّن الإعلامي تامر أمين ، جهود مباحث الآداب بوزارة الداخلية في القبض علي اليوتيوبر "مودة الأدهم"، لنشرها مقاطع فيديو تحض علي الفسق و الفجور بمواقع التواصل الإجتماعي .

 وقال"أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، :" ما حدث لسما المصري و حنين حسام و مودة الأدهم هو عدل من الله سبحانه وتعالي ، معقبا :" هؤلاء حققن أموالا بالملايين بسبب ما ينشروه علي مواقع التواصل الاجتماعي" .

وأضاف، أن ما حدث هو  إنزال للعقاب على ناس أخطأت ولكن الهدف الرئيسي هو الردع العام ، مليون بنت مش هتعمل زيهم عشان عرفت أن النهاية كده، معقبا:"دول بيكسبوا من العهر الاجتماعي من التواصل الاجتماعي ".

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