تصريح مفاجيء من تامر أمين بعد القبض علي "مودة الأدهم"

15 مايو 2020 - 10:26 ص

ثمّن الإعلامي تامر أمين ، جهود مباحث الآداب بوزارة الداخلية في القبض علي اليوتيوبر "مودة الأدهم"، لنشرها مقاطع فيديو تحض علي الفسق و الفجور بمواقع التواصل الإجتماعي .



وقال"أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، :" ما حدث لسما المصري و حنين حسام و مودة الأدهم هو عدل من الله سبحانه وتعالي ، معقبا :" هؤلاء حققن أموالا بالملايين بسبب ما ينشروه علي مواقع التواصل الاجتماعي" .



وأضاف، أن ما حدث هو إنزال للعقاب على ناس أخطأت ولكن الهدف الرئيسي هو الردع العام ، مليون بنت مش هتعمل زيهم عشان عرفت أن النهاية كده، معقبا:"دول بيكسبوا من العهر الاجتماعي من التواصل الاجتماعي ".

