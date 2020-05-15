تحرك عاجل من"مدبولي" تجاه الطبيب الذي فقد بصره

15 مايو 2020 - 10:16 ص

أكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء،أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، علم بحالة الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل والإرهاق بمستشفى عزل بلطيم، معقبًا "رئيس الحكومة كلفني بتوفير كل ما يلزم له طبيًا بشكل فوري".



وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، بأن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.



وتابع :"وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل،ونقدر كافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا، ولكم منا جميعًا كل التقدير والاحترام والدعم".



وأوضح المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن الطبيب الذي فقد بصره، يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمي لاستكمال الفحوصات والتشخيص الكلى لحالته".

