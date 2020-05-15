» 3 تريليون دولار مساعدات أمريكية لمقاومة كورونا.. ترامب يعترض

15 مايو 2020 - 10:16 ص

أعلن الديمقراطيون الأمريكيون أنه سيجرياليوم التصويت في مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بمساعدات تاريخية قيمتها 3 تريليون دولار لمواجهة تبعات فيروس" كورونا" المستجد.

وصرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في مؤتمر صحفي نشرت وقائعه الصحافة العالمية والمحلية بأن الخطوة التالية هي الموافقة علي مشروع القانون لافتة إلي أن التصويت عليه سيكون غدا ، وموجهة رسالة إلي النواب" أدعوكم لدعم هذا النص القادر علي إنقاذ حياة كثيرين ".

علي الجانب الآخر صرح ترامب بأنه يعتبر أن هذا المشروع" ولد ميتا" في حين أن توقيعه ضروري ليتم تنفيذه .

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس" كورونا" تجاوزت 4.5 مليون إصابة علي مستوي العالم فيما تجاوزت الوفيات 303 ألف حالة وفاة.