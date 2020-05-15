  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:30 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إيناس الدغيدي

إدوارد يبكي الدغيدي.. و يضطرها للخروج فاصل

ارشيفية

قتل وحرق.. " داعش" يعود مجددا في دولة عربية

22 رمضان .. أول معركة استطلاعية في تاريخ الإسلام "ماذا فعل أبو جهل"

22 رمضان .. أول معركة استطلاعية في تاريخ الإسلام "ماذا فعل أبو جهل"

مصطفي كامل: "خدت أكبر قلم على قفايا"

مصطفى كامل:"السيسي أبويا"

الغندور

طلب غريب من "الغندور" لجمهور الأهلى على الهواء

الطبيب الذي فقد بصره

تحرك عاجل من"مدبولي" تجاه الطبيب الذي فقد بصره

بحفل زفافه..صبري نخنوخ يتحدى كورونا

بحفل زفافه..صبري نخنوخ يتحدى كورونا

تركي الحمد: الفلسطينيون سيكونون مثل الهنود الحمر.. لهذا السبب

تركي الحمد: الفلسطينيون سيكونون مثل الهنود الحمر.. لهذا السبب

ارشيف

"صلاح" يحيي أجواء رمضان بأكل القطايف

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: "بجهز لفيلم العيد"

3 تريليون دولار مساعدات أمريكية لمقاومة كورونا.. ترامب يعترض

عرب وعالم

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترامب يزف بشرى سارة للعالم بشأن لقاح كورونا

#

ترامب يحشد الجيش لتوزيع علاج كورونا في هذا الموعد

#

مساعدات غذائية لقرى العزل لمواجهة كورونا (صور)

#

بداعي "كورونا".. ترامب يرغب في الانسحاب من أفغانستان

ترامب

كورونا

النواب الأمريكي

 أعلن الديمقراطيون الأمريكيون أنه سيجرياليوم التصويت في مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بمساعدات تاريخية قيمتها 3 تريليون دولار لمواجهة تبعات فيروس" كورونا" المستجد.

وصرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في مؤتمر صحفي نشرت وقائعه الصحافة العالمية والمحلية بأن الخطوة التالية هي الموافقة علي مشروع القانون لافتة إلي أن التصويت عليه سيكون غدا ، وموجهة رسالة إلي النواب" أدعوكم لدعم هذا النص القادر علي إنقاذ حياة كثيرين ".

علي الجانب الآخر صرح ترامب بأنه يعتبر أن هذا المشروع" ولد ميتا" في حين أن توقيعه ضروري ليتم تنفيذه .

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس" كورونا" تجاوزت 4.5 مليون إصابة علي مستوي العالم فيما تجاوزت الوفيات 303 ألف حالة وفاة. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة إصابة "الننى" بفيروس كورونا
» لأصحاب المطاعم والكافتيريات.. هذه شروط إعادة فتحها
» 3 تريليون دولار مساعدات أمريكية لمقاومة كورونا.. ترامب يعترض
» مساعد وزير الداخلية يحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره
» الأمن يحبط عملية تهريب مخدرات بطائرة مسيرة لسجين
» كورونا يجمع فرقاء العالم في التضرع إلى الله
» ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس الأمريكي
» سعوديون يخترعون مصحفاً إلكترونياً للمكفوفين
» أمريكا تدين محاولات الصين سرقة أبحاث عن كورونا
» هذا ما قاله المستشار الطبي لـ"الوزراء" عن الطبيب محمود سامي
» انهيار الفنان مصطفى كامل في البكاء لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية