داعية: "بجهز لفيلم العيد"

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سيناء

رمضان عبد المعز

إكسترا نيوز

المنسي

الإختيار

تحدث الدكتور رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تجسيده لدور داعية في مسلسل "الاختيار"، قائلا : "فخر و شرف عظيم لي و منة من الله ، معقبا :" أنا بجهز لفيلم العيد إن شاء الله".

 وتابع "عبدالمعز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا :"إنه كان سعيدًا بالتواجد في مصنع الرجال بمدرسة الصاعقة المصرية لإلقاء محاضرة دينية، معقبًا: "أنا كنت رايح أعمل محاضرة، وطلب مني المشاركة في مسلسل الاختيار، وتجسيد دور داعية".

ووجه الداعية الديني الشكر لمخرج مسلسل "الاختيار" قائلا: "إنسان غاية في الاحترام والحرفية والمهنية"، معقبا :" أنا بحسد نفسي على الذهاب لمدرسة الصاعقة المصرية وإلقاء محاضرة لأبطال القوات المسلحة".
يتناول "الاختيار"قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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