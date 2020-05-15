تدوينة مثيرة لآل الشيخ " الدنيا فانية"

محمد إبراهيم
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مسامحته لجميع من أساء له أو هاجمه الفترة الماضية.
وكتب «آل الشيخ» عبر "تويتر" قائلا: "اللهم أني أشهدك أني مسامح كل من أساء لي في هذه الحياة الفانية".
وانهالت عليها التعليقات من متابعيه وجاءت بين " قلبك نظيف، التسامح شيء طبيعي ومتوقع" و " الله يجزاك خير وبيض الله وجهك وأسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية" و " ربك يجبر بخاطرك و يكرمك و يحفظ لك أولادك و يطول في عمرك يا أبو ناصر".
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