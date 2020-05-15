تصريحات مبكية من الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا

15 مايو 2020 - 09:27 ص

روي الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، تفاصيل فقدانه للبصر،قائلا :" إنه مع شدة التوتر والقلق وكثرة العمل فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لحقت به عدة أزمات صحية صاحبها ارتفاع شديد في ضغط الدم ومن ثم أغمى عليه فى مقر عمله، وعندما استفاق وجد نفسه غير قادر على الإبصار".



وأضاف سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ألتاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي ،قائلا : "مش عارف مصير فقدى للبصر إيه، وحتى الآن لم نصل إلى تشخيص نهائي، ونأمل أن نصل إلى تشخيص وعلاج فى أقرب فرصة أن شاء".



وتابع :" أنا محبوس في صندوق أسود الآن ولكن الحمد الله ده دورنا ولازم نقوم بيه، مؤكدا أن الطاقم الطبي الموجود بمستشفى بلطيم يشعر بالقلق بسبب ما يحدث من الإصابات فيروس كورونا، وما يبذلوه تجاه علاج المرضى.

