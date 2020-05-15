الهند.. إصابات كورونا تتخطى 80 ألفا

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المصريون ووكالات

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أعلنت الهند، الخميس، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من 80 ألفا.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، بأن إجمالي الإصابات بلغت 81 ألفا و705، بحسب قناة "إن دي تي في".
وأضاف البيان أن عدد الوفيات وصل ألفين و644.
وتأتي ولاية "ماهاراشترا" في مقدمة الولايات الهندية المتضررة من الوباء، حيث بلغت الإصابات فيها 27 ألفا و524.
وحلت ولاية تاميل نادو في المرتبة الثانية بـ 9 آلاف و674 إصابة، ثم ولاية كجرات بـ 9 آلاف و267 إصابة. -

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