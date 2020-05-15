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الصحة العالمية: كورونا يفاقم وضع مليوني شخص في إفريقيا

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المصريون ووكالات

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الصحة العالمية: وفاة 10 آلاف حالة كورونا في العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا فاقم وضع أكثر من مليوني شخص يعانون سوء التغذية في قارة إفريقيا.
جاء ذلك على لسان ماتشيديسو مويتي، مديرة إفريقيا بالمنظمة، في موجز صحفي، الخميس، أكدت خلاله أن الأمن الغذائي بات وضعا عاجلا في إفريقيا.
وشددت مويتي أن الذين يعانون سوء تغذية تكون مناعتهم ضعيفة، مضيفة: "200 مليون شخص غير قادرين حاليا على الحصول على ما يكفي من الغذاء، وكوفيد-19 يفاقم الوضع أكثر".
وأكدت على ضرورة الاستمرار بتلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرة أن الأمم المتحدة أشارت في تقريرها الأخير إلى إمكانية وفاة نصف مليون شخص خلال ستة أشهر في حال إيقاف الأنشطة المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة "أيدز".
وسجلت القارة الإفريقية أكثر من 70 ألف إصابة بكورونا، فيما فقد نحو ألفين و500 شخص لحياته جراء الفيروس. -

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