وائل الإبراشى" يحذر المواطنين من "أسبوع الألغام"

15 مايو 2020 - 12:40 ص

كشف الإعلامى وائل الإبراشى، عن خطورة التجمعات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، مشددًا على ضرورة التخلى عن العادات المتوارثة بشراء ملابس العيد والاستعداد له من خلال شراء بعض المستلزمات التى تستخدم فى الاحتفال به، مشيرًا إلى أن العادات المصرية غير صحية فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:" مش هينفع يكون للعيد مكان تانى غير البيت..العيد السنة دى بيتوتى".



وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن الأسبوع الذى يسبق عيد الفطر المبارك سيكون أسبوعًا للألغام، وتابع:"الباب الأول للإصابات بكورونا تنتج عن الزحام والتجمعات..فكرة العزل المنزلى ابتدعت من أجل القضاء على هذه الظاهرة".

