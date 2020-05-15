  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:20 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة": هذا الأمر الهام سينهي وباء كورونا في مصر

الإبراشي

وائل الإبراشى" يحذر المواطنين من "أسبوع الألغام"

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين بشأن التعايش مع كورونا

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يزف بشرى سارة للعالم بشأن لقاح كورونا

هاني شاكر ومصطفى كامل

مصطفي كامل يفتح النار على هاني شاكر

الطبيب الذي فقد بصره

رسالة مؤثرة من الطبيب الذى فقد بصره بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

عميد معهد القلب السابق يحذر من هذا الأمر الخطير

كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز هذا الرقم الصادم

بور

«فضيحة كورونا» تطيح برئيس المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي

بالفيديو..

وائل الإبراشى" يحذر المواطنين من "أسبوع الألغام"

آخر الأخبار

الإبراشي
الإبراشي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة

#

«الوزراء» يحذر المواطنين من هذا الأمر

#

سيدة تحذر المواطنين من خطورة كورونا بطريقة مثيرة

#

"الإبراشي": الشعب المصري كله يفتخر بشهيد الشرطة

كشف الإعلامى وائل الإبراشى، عن خطورة التجمعات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، مشددًا على ضرورة التخلى عن العادات المتوارثة بشراء ملابس العيد والاستعداد له من خلال شراء بعض المستلزمات التى تستخدم فى الاحتفال به، مشيرًا إلى أن العادات المصرية غير صحية فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:" مش هينفع يكون للعيد مكان تانى غير البيت..العيد السنة دى بيتوتى".
وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن الأسبوع الذى يسبق عيد الفطر المبارك سيكون أسبوعًا للألغام، وتابع:"الباب الأول للإصابات بكورونا تنتج عن الزحام والتجمعات..فكرة العزل المنزلى ابتدعت من أجل القضاء على هذه الظاهرة".
ودعا "الإبراشى"، جميع المصريين إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع ثقافة التباعد الاجتماعى مع الألتزام بالمنازل من أجل الحفاظ على صحة الأسرة المصرية، والمجتمع كافة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا يجمع فرقاء العالم في التضرع إلى الله
» ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس الأمريكي
» سعوديون يخترعون مصحفاً إلكترونياً للمكفوفين
» أمريكا تدين محاولات الصين سرقة أبحاث عن كورونا
» هذا ما قاله المستشار الطبي لـ"الوزراء" عن الطبيب محمود سامي
» انهيار الفنان مصطفى كامل في البكاء لهذا السبب
» تعرف على كيفية تأدية صلاة وتكبيرات العيد داخل المنزل
» بالفيديو.. تعرف على كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء
» «إعدام قطة».. الشرطة تقتحم منزل ملكة جمال بلجيكا
» دراسة: التحدث في الأماكن الضيقة ينقل عدوى كورونا
» "رونالدو" خارجهم.. "إيتو" يكشف أفضل 3 لاعبين في العالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية