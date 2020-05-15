  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يزف بشرى سارة للعالم بشأن لقاح كورونا

هاني شاكر ومصطفى كامل

مصطفي كامل يفتح النار على هاني شاكر

الطبيب الذي فقد بصره

رسالة مؤثرة من الطبيب الذى فقد بصره بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

عميد معهد القلب السابق يحذر من هذا الأمر الخطير

كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز هذا الرقم الصادم

بور

«فضيحة كورونا» تطيح برئيس المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة غد الجمعة

صورة

«الصحة العالمية» تحذر من موجة ثانية أشد فتكًا لكورونا

فجر السعيد

إعلامية كويتية تهين فجر السعيد بوصف جارح على الهواء

الأحد القادم..

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم: إحنا الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات

#

وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

#

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة

#

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها دون تغيير.
وقال الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة اكسترا نيوز، أن 880 ألف طالب سلموا البحث الإلكتروني عبر منصة إدمودو، مؤكدا أن الوزارة ستعلن الليلة آليات تسليم البحث الإلكتروني لطلاب المدارس الفنية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه من المقرر استخدام منصة إدمودو لطلاب المصريين بالخارج لتسليم الأبحاث.
أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي أكملت عامها التعليمي النظامي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس الأمريكي
» سعوديون يخترعون مصحفاً إلكترونياً للمكفوفين
» أمريكا تدين محاولات الصين سرقة أبحاث عن كورونا
» هذا ما قاله المستشار الطبي لـ"الوزراء" عن الطبيب محمود سامي
» انهيار الفنان مصطفى كامل في البكاء لهذا السبب
» تعرف على كيفية تأدية صلاة وتكبيرات العيد داخل المنزل
» بالفيديو.. تعرف على كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء
» «إعدام قطة».. الشرطة تقتحم منزل ملكة جمال بلجيكا
» دراسة: التحدث في الأماكن الضيقة ينقل عدوى كورونا
» "رونالدو" خارجهم.. "إيتو" يكشف أفضل 3 لاعبين في العالم
» شاهد.. «ناسا» تنشر صورًا مذهلة للمريخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية