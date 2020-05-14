ترامب يزف بشرى سارة للعالم بشأن لقاح كورونا

14 مايو 2020 - 11:50 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بالوصول إلى لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.



وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، الخميس، أن أداء حكومته جيد للغاية خلال وباء كورونا.

وقال "أعتقد أنه سيكون لدينا لقاح بحلول نهاية هذا العام".

كما اتهم الرئيس الأمريكي منظمة التجارة العالمية، بالعمل بشكل رهيب للغاية منذ فترة طويلة، معربًا عن عدم رضاه عن أدائها.

وبيّن أن منظمة التجارة العالمية تتعامل مع الصين كأنها دولة نامية.

وأضاف "وهكذا فإن الصين تتمتع بالعديد من الحقوق التي لا تستطيع الولايات المتحدة التمتع بها".