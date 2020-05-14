رسالة مؤثرة من الطبيب الذى فقد بصره بسبب كورونا

14 مايو 2020 - 11:00 م

كشف الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، إنه رزق بمولده الأول قبل شهرين بعد 11 عاما من الزواج ولم يراه إلى الآن، وتابع:" لدى طفل عمره شهران وأنا قلق عليه .. بعد 11 عاما من الزواج رزقني ربي بمولود أسميته يحيى، ولم أراه إلى الآن".



ووجه "سامى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، رسالة إلى أبنه "يحيى" قال خلالها: "أحب أقول أنا انتظرتك كتير وإن شاء الله هكمل معاك".



ووجه الدكتور محمود سامى، رسالة إلى المصريين، قال خلالها: "لازم تسمعوا الكلام زيادة عن كدا علشان الموضوع ده ينتهى على خير"، محذراً من خطورة فيروس كورونا.

