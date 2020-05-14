» بالفيديو.. تعرف على كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء

14 مايو 2020 - 10:20 م

كشف الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء.



وقال الشيخ أحمد كريمة، في برنامج «نور النبي» مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: إن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بن بطالب توضأ وأسبغ وضوئك ثم صلي ركعتين ثم تضرع إلى ربك بالدعاء.



وكشف الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أن مذهب الحنفية قال إنه يتم قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وآية الكرسي ثلاثة مرات وفي الثلاث ركعات الباقيات قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذيتن، ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالي بالدعاء.

