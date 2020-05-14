إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز هذا الرقم الصادم

تخطى مساء الخميس، إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 4.5 ملايين شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس في العالم 4 ملايين و507 ألفًا، بحسب موقع "ورلدميتر".

وشهد العالم، يوم الخميس، تسجيل 81 ألفًا و860 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 4 ملاييين و507 آلاف و516 حالة إصابة حول العالم.

هذا وقد تخطت وفيات فيروس كورونا التاجي حاجز الثلاثمائة ألف، وبلغت إلى حد كتابة هذه السطور 302 ألف و310 حالات وفاة، بنسبة وفيات بلغت 6.7% تقريبًا.

ووصلت حالات التعافي من فيروس كورونا حول العالم إلى مليون و697 ألفًا و468 حالة شفاء، بنسبة بلغت 37.66%، وهي أعلى نسبة وصلت إليها حالات الشفاء من فيروس كورونا، في وقتٍ تسير نسب الشفاء العالمية في نسقٍ تصاعديٍ.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، بأكثر من 86 ألف وفاة، ومايزيد على مليون و450 ألف إصابة، حسب الموقع.