» دراسة: التحدث في الأماكن الضيقة ينقل عدوى كورونا

14 مايو 2020 - 09:52 م

حذرت دراسة حديثة من أن الحديث بصوت مرتفع في مكان ضيق يمكن أن ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتوصل باحثون في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة إلى أن قطرات البصاق التي يمكن أن تحتوي على جزيئات معدية من الفيروس يمكن أن تبقى في الهواء لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 14 دقيقة بعد أن يتحدث شخص ما.

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، إذ أنه حتى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم يمكنهم ترك أثر الفيروس في الهواء بعد التحدث.

وتؤكد الدراسة أهمية ارتداء قناع في الأماكن العامة، مع بدء العديد من الولايات إعادة فتح مساحات داخلية صغيرة مثل المطاعم وصالونات.

واستخدم العلماء الليزر لإلقاء قطرات من اللعاب تطير من أفواه الناس وهم يتحدثون أو يصرخون أو يغنون. استمرت الكاميرات في الدوران لمدة 80 دقيقة، مسجلة قطرات البصق المضاءة على أشعة الليزر.

ووجدوا أن البصق يمكن أن ينتقل في الهواء لمدة تتراوح بين 8 و12 دقيقة، مع جزيئات تأتي من الأشخاص الذين يصرخون لفترة أطول.

ويمكن لشخص واحد يتحدث بصوت عالٍ لمدة دقيقة واحدة فقط أن ينتج 1000 جسيم فيروسي على الأقل يبقى في الهواء لمدة ثماني دقائق.

وكتب الباحثون مشيرين إلى الفيروس الذي يسبب (كوفيد – 19): "لذلك يمكن استنشاقه من قبل الآخرين و... تؤدي إلى إصابة جديدة بـ SAR-CoV-2".

واختلف مقدار الفيروس الذي ينفثه أي شخص أثناء التحدث على نطاق واسع. وتحتوي قطرات البصاق لدى بعض الناس على ضعف متوسط تركيز الفيروس الذي لوحظ سابقًا في تجارب أخرى في الدقيقة الواحدة عند التحدث.



وكتب مؤلفو الدراسة في مجلة الجمعية الوطنية للعلوم (PNAS) أن جزيئات الفيروس "صغيرة بما يكفي للوصول إلى الجهاز التنفسي السفلي، والذي يرتبط بزيادة نتائج المرض الضارة".

وبعبارة أخرى، فإن التواجد في نفس الغرفة الصغيرة مثل السماعة المصابة بفيروس كورونا قد لا يجعل أنفك وحلقك عرضة للإصابة فقط، ولكن رئتيك أيضًا.

ومع ذلك، في المتوسط، كان لدى المتحدثين تركيز أقل للفيروس في جزيئات البصاق الخاصة بهم، مما يجعل من غير المحتمل أن يصيبوا شخصًا آخر.

وكان الاحتمال ضعيفًا في أن أي جزيء من البصاق المنبعث أثناء الحديث يحتوي على الفيروس بنسبة: 0.01 في المائة فقط، ومع ذلك، يثير مخاوف كبيرة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يعود الأشخاص إلى المكاتب وصالونات الحلاقة والتجميل والمطاعم. وحتى إذا بقي الناس على مسافة ستة أقدام أو أكثر، فلا يزال هناك خطر الإصابة بالعدوى.

وليس من الصعب تخيل تناول الطعام في مطعم على سبيل المثال، على بعد ستة أقدام من الطاولة التالية، حيث يوجد شخصان يتناولان الطعام ويتحدثان، إذا كان أحدهما مصابًا بالفيروس وكنت تنهض إلى الحمام في غضون ثماني دقائق من حديثه، يمكنك استنشاق الجسيمات الفيروسية.

وكتب مؤلفو الدراسة أن الدراسة الجديدة "توضح كيف أن الكلام العادي يولد قطرات محمولة جوًا، والتي يمكن أن تظل معلقة لعشرات الدقائق أو أطول وقادرة بشكل بارز على نقل المرض في الأماكن الضيقة".

وقال الدكتور لورنس يونج أستاذ علم الأورام الجزيئي بجامعة وارويك : "هذا يشير إلى أن الفيروس من شخص مصاب يمكن أن ينتقل بهذه الطريقة في الأماكن الضيقة، ولكن لا يوجد تحليل مباشر لوجود الفيروسات في القطرات أو قدرتها على نقل العدوى".

وتابع: "أحد الافتراضات الرئيسية في هذه الورقة هو أن كل جزيء فيروس في القطرة قادر بنفس القدر على التسبب في الإصابة".

واستدرك": نحن لا نعرف أن هذا هو الحال بالنسبة لـ (Sars-CoV-2). الدراسة جديدة وتدعم وجهة النظر القائلة بأن الجهاز التنفسي وانتقال الهباء الجوي هي آليات مهمة لانتشار الفيروس. "

وأشار إلى أن هذا يؤكد أهمية التباعد الاجتماعي ويثير قضايا مهمة حول إمكانية انتشار الفيروس في الأماكن الضيقة مثل المكاتب والمصانع، ويسلط الضوء على انتقال الفيروس من الأفراد المصابين الذين ليس لديهم أعراض.

