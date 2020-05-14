سبب غريب وراء انضمام إبراهيم صلاح للزمالك ورفضه الأهلي

كشف إبراهيم صلاح، لاعب خط وسط الزمالك السابق والمقاولون الحالي، عن سبب رفضه الانضمام إلى الأهلي وتفضيله الانتقال إلى القلعة البيضاء.

وقال صلاح لقناة "أون تايم سبورت": "الزمالك شاهدني في مباريات الكأس عندما كنت ألعب لنادي المنصورة، وبدأ المسؤولون في القلعة البيضاء يتفاوضون مع رئيس المنصورة".

وتابع: "رئيس نادي المنصورة أخبرني أن الأهلي أيضًا تحدث عني ولكن عرض الزمالك كان أكثر جدية، ولأنني زملكاوي فوافقت على الانضمام للزمالك".

وأضاف: "انتقالي إلى الزمالك كان صفقة كبيرة تجاوزت الـ2.5 مليون جنية عام 2009، وأنا كنت لاعبا مغمورا يلعب للدرجة الثانية".

وتابع: "قلت إنني أتمنى أن أعتزل في نادي الزمالك، ولكن ليس كل ما أتمناه يمكنه أن يتحقق، أنا أركز في عملي الأن مع المقاولون".

واختتم: "حزنت على رحيلي من نادي الزمالك بالطريقة التي تم إبلاغي بها، ولكن ما أحزنني أكثر أن مركزي جاء فيه لاعبين كثيرين بعقود تجاوزت الـ 100 مليون جنية ولم يحققوا إفادة للفريق".