"ترامب" يعلن نيته إشراك الجيش في توزيع لقاح كورونا

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كورونا يحاصر "ترامب" في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد الحصول عليه.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق. يجري حاليا استنفار عسكريينا ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا".

وأكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، مشددا من جديد على أن إدارته تستنفر "العسكريين والقوات الأخرى" في هذا السياق.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أنه يستهدف الحصول على 300 مليون جرعة للقاح ضد فيروس كورونا حتى أواخر 2020 مع التركيز على توزيعه بين السكان المسنين بالدرجة الأولى.

ونشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.

ومع ذلك أكدت جهات معنية كبيرة أن عملية تصميم لقاح ناجح وبدء إنتاجه للاستخدام الجماعي ستتطلب وقتا أكثر، مشيرة إلى أن ذلك سيتم على الأرجح في أوائل أو أواسط العام 2021.

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