شركة بريطانية تضيف المشاعر للذكاء الإصطناعي

تمكنت شركة "سونانتيك" البريطانية الناشئة، التي تعمل في مجال تطوير الذكاء الصناعي، من إضافة مشاعر السعادة والحزن لقارئ النصوص الالكتروني في الأجهزة الحديثة.

وأصدرت الشركة فيديو كنوع من الدليل على الإنجاز العلمي، تعرض فيه صوت قارئ النصوص يقرأ نصا وهو يجهش بالبكاء، ويستفيض بمشاعر الحزن، بحسب ما ذكر موقع "meduza "

ويجب الملاحظة أن الأمر ليس بسيطا كما يبدو في البداية، فعلى سبيل المثال، سيتصل قريبا المساعدون الصوتيون "سيري أو أليس" بالمستخدمين مع شحنة كبيرة من العواطف المتناسبة مع الحالة النفسية للمستخدم، ناهيك عن الضحك والمزاح البكاء أو الصراخ.

وتعتبر التكنولوجيا التي طورتها "سونتيك" في بدايتها، ولا يزال البرنامج جيد بالنسبة لقراءة النص فقط، دون تجربته في التواصل مع المستخدمين بشكل مباشر، ولكن النتيجة لا تزال مثيرة للإعجاب.

شاهد الفيديو..





