أحمد كريمة يوضح كيفية صلاة الحاجة لرفع البلاء

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صلاة الحاجة

رفع البلاء

كشف الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء.

وقال الشيخ أحمد كريمة، في برنامج «نور النبي» مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: إن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بن بطالب توضأ وأسبغ وضوئك ثم صلي ركعتين ثم تضرع إلى ربك بالدعاء.

وكشف الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أن مذهب الحنفية قال إنه يتم قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وآية الكرسي ثلاثة مرات وفي الثلاث ركعات الباقيات قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذيتن، ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالي بالدعاء.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العلماء قالوا إنه في حال كون المشكلة كبيرة من الممكن أن تكون صلاة الباء 12 ركعة وأن يتم قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي، وبعد الانتهاء من الصلاة يخر لله ساجدا ويعدو لله، لأنه أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد.


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