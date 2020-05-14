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فيديو.. مطعم يضع زبائنه داخل أقفاص لحمايتهم من كورونا

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فتحي مجدي

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ابتكر مطعم في ولاية سيواس التركية، طريقة جديدة للحفاظ على سلامة زبائنه، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من خلال وضعهم داخل غرف زجاجية معزولة لا تسمح لهم بالاختلاط بغيرهم.

وأظهر مقطع فيديو منشور عبر موقع "يوتيوب"، مجموعة من الغرف الزجاحية التي شيدها لتقديم الخدمة للزبائن عبرها، بما يضمن سلامتهم، وعدم انتقال عدوى الفيروس إليهم.

وتمثل المطاعم مصدرًا لانتقال العدوى، الأمر الذي يفسر لجوء دول العالم إلى اتخاذ قرار بإغلاقها إبان أزمة كورونا.

وقام علماء من اليابان بعمل محاكاة لانتقال الفيروس في مطعم على متن سفينة سياحية للنظر إلى أي مدى يمكن أن ينتقل إلى الإنسان.

وأظهر كيف أن شخصًا واحدًا فقط أمكن له نشر الفيروس بسرعة، بعد لمس أدوات المائدة.

التجربة، التي أجرتها هيئة البث العام (NHK) وخبراء الصحة تظهر عشرة أشخاص يأتون إلى المطعم. 

أحد الأفراد هو الشخص "المصاب"، والذي تم طلاء يده بالفلورسنت يفرك في يديه. ثم يتمتع كل مشارك بالبوفيه كما يفعلون عادة، دون النظر في أي تلوث محتمل.

وفي نهاية الفيديو، يجلس رواد المطعم تحت "أضواء سوداء" خاصة لتسليط الضوء على مكان انتشار "العدوى". 
ويمكن رؤية المادة المستخدمة للدلالة على الجراثيم على الطعام، وتقديم الأواني والأطباق وحتى على أيدي ووجوه بعض المشاركين.

وقال جون نيكولز، أستاذ علم الأمراض في جامعة هونج كونج، إن الفيديو يصور مدى سرعة انتشار الفيروس القاتل، خاصة عندما لا يغسل الناس أيديهم.

وأضاف لشبكة CNN: "ما أظهره الفيديو هو أنه سينتشر إلى الأسطح وإلى الناس بكفاءة عالية. أعتقد أن هذا يسلط الضوء حقًا على ما يقوله الناس عن نظافة اليدين لوقف انتشار المرض".

وعلى الرغم من ذلك، حث كينتارو إيواتا، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة "كوبي"، الناس على توخي الحذر، لأن الوضع "مصطنع" ويتم التركيز كثيرًا على اللمس وحده.

وقال إيواتا لشبكة (CNN): "التجربة وصفت للتو إمكانية الانتشار عن طريق الاتصال، وهذا ليس دليلاً على ما حدث، لذا يجب التمييز بوضوح بين ما يمكن أن يحدث وما حدث".

وعلى الرغم من ذلك  أشار كلا الخبيرين إلى أن التجربة طريقة جيدة لإظهار أهمية غسل اليدين وسط الوباء.

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