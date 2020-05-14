» نتائج تجارب لقاح كورونا على البشر تظهر في يونيو

14 مايو 2020 - 07:42 م

قال البروفيسور السير جون بيل من جامعة أكسفورد، إن نتائج اختبارات لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) التي أجريت على متطوعين ستظهر في غضون أسابيع من الآن.



وأضاف أن النتائج يمكن أن تكون متاحة بحلول منتصف يونيو، موضجًا أكثر من ألف شخص على استعداد لبدء الخطوة التالية من التجارب التي تجرى على اللقاح المحتمل للفيروس.



وصرح السير بيل لراديو (بي بي سي 4) اليوم: "نريد أيضًا التأكد من أن بقية العالم سيكون جاهزًا لصنع هذا اللقاح على نطاق واسع بحيث يصل إلى السكان في البلدان النامية، على سبيل المثال، حيث تكون الحاجة كبيرة جدًا".



وتابع: "نحتاج حقًا إلى شريك للقيام بذلك، وهذا الشريك لديه وظيفة كبيرة في المملكة المتحدة، لأن قدرتنا التصنيعية للقاحات ليست في المكان الذي يجب أن تكون فيه، لذلك سنعمل مع أسترازينيكا لتحسين ذلك إلى حد كبير".

ورفض فكرة العلاج بالتحدي، الذي من شأنه أن يصيب المتطوعين الأصحاء عمدًا بالفيروس. وقال إنه يجب أن تكون هناك نتائج في تجربة اللقاح باستخدام التعرض الطبيعي للفيروس.



وأضاف البروفيسور بيل: "حسنًا، لدينا أكثر من ألف شخص يريدون بدء المرحلة الأولى من المشروع. وحتى الآن جيد جدًا، وبدأنا الآن في انتظار إشارة للدعوة لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يصابون بالمرض، هذه هي الخطوة التالية".



وأوضح أنه مع تلاشي المرض، هناك خطر أنه قد لا يكون منتشرًا بما يكفي لاكتشافه بين الناس. وتابع: "نحن نقوم بهذه الحسابات لأن لدينا بيانات جيدة جدًا الآن عن مدى انتشار المرض.



وذكر البروفيسور بيل، أن الباحثين ناقشوا عمدًا تعريض الناس للفيروس، لكن الجوانب العملية معقدة، حيث لا يوجد علاج حتى الآن لإنقاذهم إذا مرضوا.



وأشار إلى أنه للتحقق من فعاليته، ستحتاج إلى إعطاء الفيروس للأكثر عرضة للخطر، والذين يتزايد خطر موتهم إذا لم ينجح.