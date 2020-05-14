السودان: شكوك حول انهيار سد النهضة

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أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية السوداني عمر قمر الدين، عن مخاوف السودان من إحتمالية انهيار سد النهضة، ولو بنسبة ضئيلة.

وقال الوزير السوداني في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية: "هناك دائما خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار".

وأضاف: "نحن نرى أن المشكلة الأساسية في موضوع سد النهضة هي عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".

وتابع: "لدينا مخاوف وآمال في سد النهضة ومخاوفنا تطغى على الآمال، ولذلك نحاول في التفاوض مع الأخوة في مصر وإثيوبيا لكي نقلل من هذه المخاوف ونرفع الآمال".

وأكد الوزير السوداني على محاولة بلاده التفاوض مع مصر وأثيوبيا لتقليل المخاوف بشأن السد، ورفع الأمال.


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