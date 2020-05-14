مفاجأة.. فيروس كورونا يصيب قلب وكبد الشخص المصاب

كشف موقع "medical news today "، أبرز مضاعفات فيروس كورونا على أعضاء الجسم.

وبحسب الموقع، فإن الفيروس يمكن أن يؤثر أيضًا على القلب والأوعية الدموية، وقد يظهر هذا على أنه عدم انتظام ضربات القلب ، أو عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأنسجة، أو انخفاض ضغط الدم بدرجة كافية تتطلب الأدوية.

ويمكن أن تلتهب خلايا الكبد أو تتلف نتيجة للإصابة بفيروس كورونا ، يمكن أن تتسرب إلى كميات أكبر من الإنزيمات العادية في مجرى الدم.

ومع أي عدوى ، يستجيب جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة الفيروس أو البكتيريا، في حين أن هذه الاستجابة المناعية يمكن أن تخلص الجسم من العدوى ، إلا أنها يمكن أن تسبب أحيانًا ضررًا جانبيًا في الجسم.

كما يؤثر فيروس كورونا على المعدة والأمعاء، وأفاد بعض الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا أعراض قوية على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو الإسهال ، على الرغم من أن هذه الأعراض أقل شيوعًا من مشاكل الرئتين.