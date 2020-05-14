روسيا تتحدى أمريكا وترفض توريط الصين في أزمة كورونا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مجددا عن رفضها للاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الصين بالوقوف وراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في كلمة ألقاها ضمن إطار منتدى فالداي الدولي للحوار: "بطبيعة الحال نتابع بقلق الاتهامات التي ترد من الولايات المتحدة ضد شريكنا الاستراتيجي الصين.

وتابع أنه وقد طرح موقفهم غير مرة بهذا الشأن وهو يقضي بأنه ليس هناك أي أرضية لإلقاء اللوم على الصين واتهامها باتخاذ إجراءات غير مناسبة وفي وقت غير مناسب خلال فترة مكافحة كوفيد-19".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين كبارا في السلطة التنفيذية الأمريكية يوسعون يوميا قائمة الشكاوى الموجهة إلى بكين، مشددا على أن هؤلاء يحاولون بذلك فرض خطاب معاد للصين على المجتمع الدولي بأسره.

وحمل كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، الصين المسؤولية عن جائحة "كوفيد-19".

وادعى الأمريكان، أن تستر بكين على تفشي الفيروس في مراحله المبكرة أدى إلى انتشاره في مختلف أنحاء العالم، مرجحين أن الوباء ليس طبيعي المنشأ بل منحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية.