توجيه من «السيسي» بشأن الكهرباء في سيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء علي مستوي الجمهورية.

ووجه الرئيس بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية، وتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهربائي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس، اطلع على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.

ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات لبدء توصيل الكهرباء إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي، اتساقاً مع الجداول الزمنية المحددة مسبقاً.

وقد تناول الاجتماع أيضاً آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، خاصةً السودان، وذلك في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا أهميتها في حسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

كما تم استعراض تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بمشروع ربط منطقة الساحل الجنوبي الشرقي للجمهورية بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وذلك فضلاً عن خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.