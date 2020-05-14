  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطفل المشنوق

"طفل مشنوق".. قصة الصورة التي أبكت الملايين

ترامب

ترامب يحشد الجيش لتوزيع علاج كورونا في هذا الموعد

جريمة قتل

مفاجأة صادمة عن سبب قتل شاب والده بمساعدة أمه

المعزة

«كورونا» يمنع الماعز الشهيرة من جلب الحظ لـ «كولونيا»

هاني رمزي

هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

مصطفى بكري للحكومة الكويتية: هذه الإهانة غير مقبولة

أحمد الطيب

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

صورة

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بمنطقة الخليل

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

تامر أمين

تامر أمين: أعشق السهر والشرب والنساء الجميلات

علماء: غسول الفم قد يحمي من الإصابة بكورونا

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بريطانيا.. جونسون بدأ يتعافى من "كورونا"

#

قطرة دم تكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

#

دراسة: فيروس «كورونا» يهدد عضلة القلب

#

صور.. شرب السائل المنوي يقي من «كورونا»

قال علماء، إن استخدام غسول الفم يمكن أن يكون له تأثير محتمل في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) 
جاء ذلك بعد أن قاموا بتقييم تركيبات غسول الفم حول مدى قدرتها المحتملة على تعطيل الغلاف الدهني لفيروس (SARSCoV-2)، المتسبب في مرض (CoV – 2).
وكانت دراسات سابقة أظهرت أن تركيبة غسول الفم – التي تضم كميات منخفضة من الإيثانول، البوفيدون اليود والسيتيل بيريدينيوم - يمكن أن تعطل الأغشية الدهنية للعديد من الفيروسات المغلفة. لكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان ذلك ينطبق على فيروس كورونا الجديد.
وكتب الباحثون في دراستهم: "نسلط الضوء على أن الأبحاث المنشورة بالفعل حول الفيروسات الأخرى المغلفة، بما فيها الفيروسات التاجية، تدعم بشكل مباشر فكرة الحاجة إلى مزيد من البحث حول ما إذا كان يمكن اعتبار غسول الفم طريقة محتملة للحد من انتقال العدوى السارس - CoV - 2 ".
ودعا الباحثون إلى دراسة عاجلة داخل المختبر حول ما إذا كان غسول الفم يمكن أن يكون فعالًا في الحد من انتشار الفيروس، على أن يتم إجراء التجارب السريرية عليه لاحقًا، عبر إجراء التجارب على السكان. 
وأضافت المؤلفة الرئيسية للدراسة، فاليري أودونيل، المديرة المشاركة لمعهد أبحاث مناعة الأنظمة بجامعة كارديف: "لم يتم النظر في الاستخدام الآمن لغسول الفم - كما هو الحال في الغرغرة - من قبل هيئات الصحة العامة في المملكة المتحدة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضجت أنه "في تجارب أنبوب الاختبار والدراسات السريرية المحدودة، يحتوي بعض غسول الفم على ما يكفي من المكونات المعروفة لاستهداف الدهون بشكل فعال في الفيروسات المغلفة المماثلة".
وتابعت: "ما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كان غسول الفم نشطًا ضد الغشاء الدهني لـ SARS-CoV-2. تشير مراجعتنا إلى ضرورة إجراء بحث على وجه السرعة لتحديد إمكانية استخدامه ضد الفيروس الجديد".
وأشارت إلى أنه "لم يتم اختبار غسول الفم ضد الفيروس الجديد بعد"، لافتة إلى أنه "يجب أن يواصل الناس اتباع الإجراءات الوقائية التي أصدرتها الحكومة البريطانية، بما فيها غسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على التباعد الاجتماعي".
وضم فريق الدراسة أخصائيي الفيروسات والمتخصصين في الدهون وخبراء الرعاية الصحية من كلية الطب بجامعة كارديف، وجامعات نوتنجهام وكولورادو وأوتاوا وبرشلونة ومعهد بابراهام في كامبريدج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» علماء: غسول الفم قد يحمي من الإصابة بكورونا
» ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة
» تحطم سفينة إيرانية في مضيف سنغافورة
» 36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا
» "محدش يقيس في المحل".. تحذيرات عاجلة و السبب مهم
» لاعب باوك السابق يحرج "وردة"
» لعبة جديدة لـ "صلاح" خلال العزل المنزلى
» زينة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستجرام
» نائبة عن منحة العمالة: "الناس فوق بعضا و السيستم بيقع "
» الوزراء: تصنيع كمامات مستدامة لإتاحتها للمواطنين
» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية