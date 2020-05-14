  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطفل المشنوق

"طفل مشنوق".. قصة الصورة التي أبكت الملايين

ترامب

ترامب يحشد الجيش لتوزيع علاج كورونا في هذا الموعد

جريمة قتل

مفاجأة صادمة عن سبب قتل شاب والده بمساعدة أمه

المعزة

«كورونا» يمنع الماعز الشهيرة من جلب الحظ لـ «كولونيا»

هاني رمزي

هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

مصطفى بكري للحكومة الكويتية: هذه الإهانة غير مقبولة

أحمد الطيب

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

صورة

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بمنطقة الخليل

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

تامر أمين

تامر أمين: أعشق السهر والشرب والنساء الجميلات

هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

الصفحة الأخيرة

هاني رمزي
هاني رمزي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنان شاب يثير الجدل بالشبه الكبير مع محمود ياسين

#

هانى رمزى يسخر من كورونا: "غبي منه فيه"

#

"هاني شاكر" يمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا

#

بعد السوبر.. نجل مرتضى منصور يحتفل مع هؤلاء الفنانين

غضب

هانى رمزى

إفطار جماعي

فنانين

أثار الفنان هاني رمزي، موجة غضب بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورًا من حفل إفطار جماعي شارك فيه رفقة عدد من الفنانين والفنانات.

وعلى الرغم من إثناء البعض على التسامح الذي ظهر رغم أن الفنان هاني رمزي "مسيحي"، إلا أن البعض أبدى غضبه بسبب عدم احترام الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومنع التجمعات.

وظهر الفنان هاني رمزي رفقة الفنان محمد حماقي والفنانة لطيفة، وعدد آخر من الفنانين والأصدقاء.

وعلق "رمزي" على الصور بالقول :" أحلى فطار رمضان مع أعز الأصدقاء #رمضان_كريم #رمضان_2020 #محمد_حماقى #لطيفه #تامر_وجيهه #ممدوح_موسى #رمضان_يجمعنا".

وعلق متابع بالقول :" وتطلعو طبعاتقولو للناس بلاش تنزلو وبلاش التجمع وانتو مقضينها"، فيما علق آخر :" كدة بعت الفطار الجميل واللمة الحلوه ده نشوفكم في الحجر الصحي 14يوم".

وقال آخر :" وبالنسبه لكورونا يا فنانين وجه غير مستمتعوجه غير مستمتع وماشاء الله ولا في اي تباعد اجتماعي سلمولي على عمرو أديب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» علماء: غسول الفم قد يحمي من الإصابة بكورونا
» ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة
» تحطم سفينة إيرانية في مضيف سنغافورة
» 36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا
» "محدش يقيس في المحل".. تحذيرات عاجلة و السبب مهم
» لاعب باوك السابق يحرج "وردة"
» لعبة جديدة لـ "صلاح" خلال العزل المنزلى
» زينة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستجرام
» نائبة عن منحة العمالة: "الناس فوق بعضا و السيستم بيقع "
» الوزراء: تصنيع كمامات مستدامة لإتاحتها للمواطنين
» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية