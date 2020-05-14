  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطفل المشنوق

"طفل مشنوق".. قصة الصورة التي أبكت الملايين

ترامب

ترامب يحشد الجيش لتوزيع علاج كورونا في هذا الموعد

جريمة قتل

مفاجأة صادمة عن سبب قتل شاب والده بمساعدة أمه

المعزة

«كورونا» يمنع الماعز الشهيرة من جلب الحظ لـ «كولونيا»

هاني رمزي

هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

مصطفى بكري للحكومة الكويتية: هذه الإهانة غير مقبولة

أحمد الطيب

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

صورة

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بمنطقة الخليل

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

تامر أمين

تامر أمين: أعشق السهر والشرب والنساء الجميلات

ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة

عرب وعالم

مسجد ماليزيا
مسجد ماليزيا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فيديو.. أسد يقتحم مدرسة بحثًا عن فريسة

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيا انتظره جميع السعوديين والوافدين

#

فنانة شهيرة تثيل الجدل: عايزة عريس استعمال وهرجعهلكم سليم بعد الحظر

#

فجر السعيد: الحيوانات ركبت سفينة نوح والبشر غرقوا

كشف وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، عن إجراءات جديدة بشأن صلاة العيد في ظل مكافحة فيروس "كورونا"

وأعلن أن الحكومة سترفع الحظر المفروض على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم غد الجمعة قبل عيد الفطر، في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".

وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة، إذا رغبوا في ذلك".

وشدد الوزير على أنه "رغم تراجع حالات الإصابة اليومية، فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو المقبل".

وسجلت ماليزيا 6819 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 112 حالة وفاة في عموم البلاد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» علماء: غسول الفم قد يحمي من الإصابة بكورونا
» ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة
» تحطم سفينة إيرانية في مضيف سنغافورة
» 36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا
» "محدش يقيس في المحل".. تحذيرات عاجلة و السبب مهم
» لاعب باوك السابق يحرج "وردة"
» لعبة جديدة لـ "صلاح" خلال العزل المنزلى
» زينة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستجرام
» نائبة عن منحة العمالة: "الناس فوق بعضا و السيستم بيقع "
» الوزراء: تصنيع كمامات مستدامة لإتاحتها للمواطنين
» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية