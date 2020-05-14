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وفاة نجل فنانة شهيرة بجرعة مخدرات زائدة

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فنانة أرشيفية
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محمد فضل- متابعات

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نجل

عمت حالة من الحزن والصدمة بين فنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة ميليسا إيثريدج? عن عمر الـ21 عاماً، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة وإدمانه للأفيون.

وفي منشور مؤثر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نعت الفنانة البالغة من العمر 58 عاماً، نجلها الشاب برسالة مؤثرة، قائلةً:"اليوم انضممت لآلاف العائلات التي فقدت أحباءها جراء تعاطي الأفيون، ابني بيكيت كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط وكان يصارع من أجل تخطي مشكلة إدمانه للأفيون ولكنه استسلم اليوم وفارق الحياة".

وأضافت: "ستفتقدك عائلتك المحبة وأصدقاؤك كثيرًا، قلبي محطم، وأشكر كل من تقدم لي بالتعازي وعبروا عن حبهم وحزنهم الكبير، لقد كافحنا كثيرًا من أجل إنقاذه ولكن في النهاية نعلم أنه تخلص من الألم الآن، سأغني مجددًا لأن الغناء لطالما كان دوائي الوحيد".




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