"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

14 مايو 2020 - 03:44 م

تصدر هاشتاج " #سامحينا_يا_حياة_الفهد" الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في السعودية، والذي شهد أيضًا هجومًا على العمالة المصرية في الكويت والمملكة.

ونشر نشطاء فيديو من حي البطحاء في الرياض يوثق إنشاء سوق للعمالة الوافدة وسط تجاهل التحذيرات والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والكويت، في الهاشتاج الذي اعتذروا فيه عن الهجوم على الفنانة الكويتية حياة الفهد، بسبب هجومها السابق على الوافدين في بلادها ومطالبتها بطردهم وعدم علاجهم من فيروس كورونا وإلقائهم في الصحراء.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله سعوديون حالة اكتظاظ بين الوافدين أغلبهم من جنوب شرق آسيا في سوق تنتشر فيه الخضروات والفواكه والحيوانات، وسط حالة من الاستغراب بين المواطنين السعوديين الذين طالبوا بإغلاق السوق فورًا أو وضع إجراءات وقائية ضده للحماية من فيروس كورونا.

وهاجم نشطاء في الخليج العمالة المصرية عبر نشر فيديوهات مسيئة لهم، معتبرين أنهم "مستهترون" ولا يلتزمون بالإجراءات والتعليمات الوقائية ضد فيروس كورونا.