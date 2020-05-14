"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

محمد فضل
تصدر هاشتاج " #سامحينا_يا_حياة_الفهد" الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في السعودية، والذي شهد أيضًا هجومًا على العمالة المصرية في الكويت والمملكة.
ونشر نشطاء فيديو من حي البطحاء في الرياض يوثق إنشاء سوق للعمالة الوافدة وسط تجاهل التحذيرات والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.
وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والكويت، في الهاشتاج الذي اعتذروا فيه عن الهجوم على الفنانة الكويتية حياة الفهد، بسبب هجومها السابق على الوافدين في بلادها ومطالبتها بطردهم وعدم علاجهم من فيروس كورونا وإلقائهم في الصحراء.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله سعوديون حالة اكتظاظ بين الوافدين أغلبهم من جنوب شرق آسيا في سوق تنتشر فيه الخضروات والفواكه والحيوانات، وسط حالة من الاستغراب بين المواطنين السعوديين الذين طالبوا بإغلاق السوق فورًا أو وضع إجراءات وقائية ضده للحماية من فيروس كورونا.
وهاجم نشطاء في الخليج العمالة المصرية عبر نشر فيديوهات مسيئة لهم، معتبرين أنهم "مستهترون" ولا يلتزمون بالإجراءات والتعليمات الوقائية ضد فيروس كورونا.
#سامحينا_يا_حياه_الفهد— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) May 13, 2020
رواج مقطع للعمالة وانشائهم لسوق كامل في حي البطحاء في الرياض متجاهلين الوضع العام وخطر كوروناpic.twitter.com/JMpitZScoj
#سامحينا_يا_حياه_الفهد— ????ريّےـّم _ MBS???العالمية??? (@Reem_K2017) May 13, 2020
والله العظيم انها قالت كلمة حق غيوره على بلدها مو عنصرية ..
احنا الى متى نجلس بالبيت وهالعماله سايبه كل يوم .. اجل وضعنا مطووول ياجماعه خافوا الله فينا بيجينا اكتئاب .. رحلوهم على بلدانهم دامهم مستهترين pic.twitter.com/gJNK19Lwhj
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