تامر أمين: أعشق السهر والشرب والنساء الجميلات

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شيخ الحارة

سهر

تسبب الإعلامي تامر أمين، في موجة جدل وصدمة بعد تصريحاته المفاجئة خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أمس الأربعاء، الذي يذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" تقديم الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي.

وقال تامر أمين إنه رجل "بصباص" ويعشق معاكسة السيدات الجميلات، مؤكدًا أن كل الوسط الإعلامي يعلم جيداً ذلك، مؤكداً أنه تحول إلى مذيع درجة ثانية بعد نهاية تجربته كمذيع في برنامج "البيت بيتك"، بسبب رفضه الاشتراك فيما وصفه بـ"مهزلة يناير"، على مستوى الإعلام والسياسة.

وتابع "أمين"، مش حقيقى إن شكلى مودرن وتفكيري قديم، "فأنا راجعى وأفتخر" ولكن بمفهوم غير مفهومك .. أقصد المحافظة والتطور غير المضر، أنا على قديمه مع التحسينات اللى تناسبنا"، و"أنا لا أنفى تهمة إنى بصباص .. أنا شخص بحب الجمال فى الطبيعة أو فى الستات

وعن الأسوأ من الكورونا، قال أمين ساخرًا، "أفكار إيناس الدغيدى"، ثم علق، "الأفكار المسمومة أسوأ من الكورونا، وإذا كان بيدى أن أنقذ شخصا واحدا من الكورونا، فأنقذ "السيسى" وفى ناس هتقول إنى بقول كده نفاق وتطبيل، ولكنى أقول ذلك خوفا على مصر".

وهاجم تامر أمين بعض نجوم الفن وقال: "أفضل اعتزال الإعلام عن تقديمي لبرنامج مع سعد الصغير أو فيفي عبده أو برنامج في قناة يملكها إخواني"، متابعًا: "فيفي عبده كانت زميلة لي ولكنها قامت برفع 4 قضايا ضدي، ولكني أزعم أني أفقه في حدود القانون، لذلك حصلت على حكم بالبراءة".

وعن سهره في الكباريهات، قال تامر أمين: "أنا أعشق السهر والشرب أحياناً، وذات مرة أثناء قضائي سهرة ما في مكان مع راقصة، فوجئت بسيدة بجانبي تهمس لي قائلة: "أنت بتسهر أهو.. أُمال ليه عامل فيها شيخ"، فكان ردي: "أنا لم أدعي بأني شيخ إطلاقاً".


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