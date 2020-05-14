» لاعب باوك السابق يحرج "وردة"

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أبوستولوس تسوريلاس

تحدث اليوناني أبوستولوس تسوريلاس لاعب باوك سالونيكا السابق، عن رحيل عمرو وردة عن لاريسا، بعد واقعة طرده من نادي لاريسا الذي كان معارًا له لنهاية الموسم الجاري.

وقال تسوريلارس في تصريحات إذاعية يونانية: "عمرو وردة ليس لاعبا سيئا، لكنه ليس الأفضل وليس محترفا، ولا أرى ضمانات لعودته لباوك للمشاركة".

وتابع: "وردة لديه الإمكانيات الجيدة، والموهبة أيضًا، لكن على مستوى العقلية لا أرى ذلك، وذلك لن يمكنه من المشاركة مع باوك، معقبا :"وردة رحل لأسباب تأديبية خطيرة، بـقرار من رئيس النادي".

جاء ذلك في الوقت الذي نفي فيه عمرو وردة? رحيله عن نادي لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية، مصرحا :" هناك أشخاص يحاربونني من أجل عدم عودتي لمنتخب مصر مرة أخرى،و هذا سبب رحيلي الحقيقي". وردة   لاريسا   أبوستولوس تسوريلاس.

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