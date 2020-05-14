» لعبة جديدة لـ "صلاح" خلال العزل المنزلى

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نشر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"؛ يظهر فيها أثناء قيامه بلعب "X O".

ويلجأ اللاعب الفترة الأخيرة لطرق عديدة للقضاء على ملل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا. 

ويقترب الدورى الإنجليزى من استئناف مبارياته فى الأسابيع المقبلة، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة وبفارق كبير عن اقرب منافسيه.

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